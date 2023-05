Zorgeloos wonen met een persoonlijk hypotheekadvies

Afsluiten, oversluiten of omzetten

Wie voor het eerst een bestaand of nieuw huis gaat kopen of wil verhuizen naar een ruimere of juist een kleinere woning, krijgt vaak met een hypotheek te maken. Maar ook wie niet van plan is om te verhuizen, kan wel een goed hypotheekadvies gebruiken. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of verduurzaming van je woning, wanneer je huidige hypotheekvorm niet meer past of wanneer het pensioen in zicht komt. Of je nu wilt aankopen, oversluiten of omzetten, Boumij in ‘s-Hertogenbosch kan je helpen met een goed advies, en begeleidt ook de hele uitvoering. In een oriënterend gesprek kijken we wat je situatie is en maken we een eerste berekening. Dat eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.