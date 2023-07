1500 kinderen op de opvang, maar personeel is niet te vinden: ‘Opleiden, opleiden, opleiden’

Frank van Raak komt niet terug als wethouder: ‘Geen vertrouwen van eigen fractie in raad Alp­hen-Chaam’

ALPHEN - Een nieuw gemeentebestuur is voor Alphen-Chaam in de maak, maar wethouder Frank van Raak zal daar geen deel van uitmaken. ,,Vertrouwen is de fundering onder iedere samenwerking en dat vertrouwen ervaar ik nu niet vanuit mijn eigen fractie GBSV-Chaam”, laat hij in een persverklaring weten.