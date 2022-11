25.000 Bredanaars zitten zonder huisarts: ‘Vergrijzing neemt toe en zal tientallen jaren aanhouden’

Wie adopteert een cijfer van de Chaamse kerkklok? ‘De toren is van iedereen in het dorp’

CHAAM - Onder het motto ‘Help ons Chaam bij de tijd zetten’ wil de Chaamse parochiekerncommissie haar kerk voorzien van een nieuw uurwerk. ,,De toren is van iedereen in het dorp, ook voor mensen die niet iedere zondag in de kerk zitten.”

25 november