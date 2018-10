3FM Serious Request komt naar Tilburg... en Oisterwijk, Boxtel en Gilze

De afgelopen veertien jaar werd 3FM Serious Request in de dagen voor kerst uitgezonden vanuit een glazen huis ergens in Nederland. Dat gebeurde een keer in Eindhoven (2010) en twee keer in Breda (2008 en 2016). Dit jaar is voor een andere opzet gekozen. Onder de noemer Serious Request: Lifeline trekken dj-teams door het land waarbij ze acties bezoeken en live-radio maken. Er zijn dit jaar drie goede doelen: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.