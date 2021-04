4 van de 10.000 gelukkigen: zij staan volgende week op het Chasséveld tijdens 538 Oranjedag

Gaat Breda monumenta­le bomen kappen om ruimte te maken voor parkeer­plaat­sen?

14 april BREDA - ‘We gaan in Breda toch geen monumentale bomen kappen, om extra parkeerplekken te realiseren?’ GroenLinks is bezorgd over de plannen voor de herinrichting van de Lovensdijkstraat waarbij mogelijk 15 beschermde bomen gekapt worden.