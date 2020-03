538 Koningsdag in Breda gaat niet door

Scholen Breda: ‘Mensen weten dat er iets ernstigs aan de hand is. Daar handelen ze naar’

16:00 BREDA - Het is leeg op de speelpleinen en de lokalen van de basisscholen van Breda. Slechts enkele tientallen kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep uitoefenen hebben zich gemeld. Intussen zoeken leraren, directeuren en andere medewerkers naar manieren om in ieder geval de komende drie weken door te komen. ,,We hebben het er maar druk mee’’, zegt een van de schooldirecteuren. ,,Maar wie heeft dat niet, in deze rare tijden?’’