7 x oude interieurs van bekende winkels in Breda

Dierenpen­si­ons zitten bomvol deze zomer: ‘Dit zijn voor ons niet de leukste maanden’

RIJSBERGEN/BREDA/OOSTERHOUT - Last minute bedenken om nog even een weekje op vakantie te gaan. Leuk! Maar de kans dat je je hond of kat kunt onderbrengen bij een pension is klein: ,,We hebben zelfs vaste klanten moeten teleurstellen.”