A16 tussen Breda en Belgische grens tot in avond dicht door gekantelde vrachtwagen met zetmeel

Chronisch zieke Esmée Kroon (23) uit Rijsbergen pleit voor betere bijstand

RIJSBERGEN - Mensen in de bijstand belonen in plaats van straffen als ze willen werken. Dat is waar Esmée Kroon (23) uit Rijsbergen zich hard voor maakt. Wegens chronische ziekte kan ze niet meer dan 15 uur per week werken. Dat zou ze dolgraag doen, maar de Nederlandse regelgeving zit haar in de weg. ,,Ik wil stoppen met overleven en gaan leven.”

29 juni