A27 Breda richting Gorinchem afgesloten door ernstig ongeluk op Merwedebrug, om 14.00 uur weer geopend

video Dronken en wéér zonder rijbewijs van het talud in Breda: ‘Hij weet helemaal niet hoe ie moet rijden’

11:37 BREDA – De 36-jarige R.B. uit Breda is nogal hardleers. Talloze malen is hij al veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. Op 25 juni 2018 had hij nog steeds geen rijbewijs. Die dag reed hij met vier keer te veel alcohol in zijn lijf veel te hard over de Kapittelweg in Breda. Daarbij veroorzaakte hij een ongeluk.