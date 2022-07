A27 tussen Oosterhout en Breda-Noord tot 18 uur dicht door werkzaamheden

Negen procent van Brabanders met sociale huurwoning verdient eigenlijk te veel

Scheefwonen kwam vorig jaar relatief het vaakst voor in Brabant. Zo'n negen procent van de mensen in een sociale huurwoning verdient eigenlijk te veel, blijkt uit cijfers van het CBS. Eindhoven spant de kroon, daar is ruim dertien procent ‘scheefhuurder'. Breda volgt met ruim negen procent.

1 juli