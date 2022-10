Aantal Bredase autoverhuurders bijna gehalveerd: hadden zij criminele connecties?

Auto verwoest door botsing met twee vrachtwa­gens op A16 bij Hazeldonk, geen gewonden

HAZELDONK - Een vrachtwagen is maandagmiddag tegen een auto gebotst op de A16 bij Hazeldonk, waarna de auto is doorgeschoten en tegen een andere vrachtwagen is gebotst. De inzittenden van de auto, drie vrouwen uit Frankrijk, kwamen er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf.

17 oktober