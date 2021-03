Aantal coronapatiënten loopt op, meer besmettingen met Britse variant: Amphia voert medisch mondmasker in voor bezoekers

Meer parkeer­over­last na invoering betaald parkeren in Bredase wijk Zandberg

18 maart BREDA - Door de invoering van betaald parkeren in de wijk Zandberg in Breda (west en oost) lijkt het erop dat de parkeerdruk zich verplaatst naar de randen van de wijk. Na de zomer volgt een evaluatie van de parkeermaatregel, maar vooruitlopend daarop zegt de gemeente meldingen te krijgen uit de Generaal Maczekstraat en andere straten in Sportpark.