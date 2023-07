Aarbeienplukken en -eten voor een prikkie in Etten-Leur

ETTEN- LEUR - Eentje in het mandje, eentje in het mondje. Kinderen én volwassenen genoten niet alleen van de aardbeien, ze amuseerden zich ook opperbest in Etten-Leur. Volgens tuinder David van Sprundel doken rond de 400 liefhebbers zaterdagmorgen het veld in van zijn tuinderij.