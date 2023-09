Accijnsverhoging op alcohol: meer dan 100.000 inwoners Breda geraakt

Alleen het aller­slecht­ste is goed genoeg voor het BUT-filmfesti­val

BREDA - Het Bredase B-film, Underground en Trash filmfestival BUT, dat dit jaar het thema Now we’re cooking kent, is andermaal een lust voor het oog. Volgens de bezoekers dan. Liefhebbers van Disney en andere grote Hollywoodproducties zouden de films als smakeloos kunnen betitelen.