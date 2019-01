Achttien gewelddoden in 2018 in Noord-Brabant

ETTEN-LEUR - In de politieregio Zeeland-West-Brabant zijn in 2018 tien mensen slachtoffer geworden van moord of doodslag, tegen zestien in 2017. In de buurregio Oost-Brabant waren het er in 2018 ook tien, wat het totaal in de provincies Noord-Brabant en Zeeland op twintig brengt, waarvan achttien in Brabant. Dat is ruwweg in lijn met het meerjarige gemiddelde.

In 2018 hadden zeven en mogelijk acht moorden in de twee politieregio’s een criminele achtergrond, met name in de drugssfeer. Dat is in verhouding meer dan in de meeste andere politie-eenheden, op die van Rijnmond en Amsterdam na, een fenomeen dat bestuurders ín Brabant al jaren flinke zorgen baart. Ook het steeds grovere geweld door steeds jongere daders valt deskundigen op.

Breda

De steden met de meeste moorden in Zuid-Nederland waren Breda en Eindhoven met elk vier. Rotterdam (13 gewelddoden) en Amsterdam (15) blijven volgens de Moordatlas de ‘moordsteden’ van Nederland. Het aantal liquidaties in het criminele circuit lag volgens Crimesite met 19 landelijk lager dan vorig jaar (25).

Piekjaar

Het totaalaantal gewelddoden in Nederland bedroeg blijkens de Moordatlas 108 in 2018, tegen 159 in het piekjaar 2017. Hierbij zijn doodslagen in het verkeer niet mee gerekend. Het Openbaar Ministerie in Breda gaat bijvoorbeeld echter wel een 18-jarige chauffeur van een personenwagen vervolgen voor doodslag. Hij was in juni betrokken bij een vermeende straatrace op de A59 waarbij een 16-jarige jongen uit Oosterhout om het leven kwam.

Volledig scherm Hulpverleners bij het appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom waar Lara Sint Jago (25) werd doodgeschoten. © ANP

Dit zijn alle moorden en doodslagen in 2018 in West-Brabant en Zeeland 9 januari: In een flat aan de Roeselarestraat in Breda vinden politieagenten na een achtervolging van twee mannen het lichaam van Soufian Zouagh (25), een bekende uit het criminele milieu. Hij is door het hoofd geschoten met twee vuurwapens. De twee achtervolgde mannen, Azzedine A. (26) en Anel B. (27), zijn vrienden van het slachtoffer. Ze worden opgepakt op verdenking van de liquidatie. Op hun vlucht vallen de verdachten van het balkon en raken ze zwaar gewond. De politie zoekt het motief voor de liquidatie in het drugsmilieu. Het misdrijf zou verband houden met de beschieting van twee woningen eerder die week in Breda. Het strafproces loopt. 25 maart: Ingrid van Elsacker (46) uit Wernhout wordt ‘s nachts levenloos aangetroffen in haar woning aan de Julianalaan. Ze is vermoedelijk gestorven aan steekwonden. De politie pakt meteen haar echtgenoot Herman M. ( 48) op op verdenking van doodslag. Hij heeft bekend maar zegt zich niks te kunnen herinneren van het moment van de moord. De politie spreekt van een relatiedrama. De strafzaak gaat op 11 februari verder. 8 april: Kaan Safranti (26) uit Breda wordt doodgeschoten in een flatwoning aan de Sandenburgstraat in Breda. Dat gebeurt als een groepje Limburgse verdachten zogenaamd een paar kilo wiet van hem wil kopen. Een van de verdachten van de ripdeal, Sofian L. (23) uit Roermond, heeft op tussentijds rechtszittingen bekend Safranti te hebben neergeschoten met een kalasjnikov. 14 april: In een woning aan het Putsmolentje in Ossendrecht vindt de politie het lichaam van bewoonster Ola Urbaniak (50) uit Polen. Haar echtgenoot Krzystof (52) wordt verdacht van de zeer gewelddadige doodslag. De Pool zou psychotisch zijn geweest. De verdachte wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. 16 mei: een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet wordt doodgestoken op een parkeerplaats in de Bredase woonwijk Doornbos-Linie. Verdachte is Houssain A. (43) uit Breda. Bewoners filmen het drama (deels). Volgens de advocaat van de Bredanaar hadden de betrokkenen ruzie om de aankoop van een graafmachine waarbij beiden veel geld verloren. De rechtszaak is in januari. 10 juli: De 44-jarige Lenny Roovers uit Hoogerheide wordt 99 keer gestoken door haar partner Jack H. (52). De man bekent. Aan de slachtpartij in hun woning aan de Binnenweg ging een ruzie vooraf. Onderzocht wordt onder meer of de geweldsuitbarsting te maken heeft met een psychotische depressie van de verdachte. Hij was net ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis. 29 september: De 25-jarige Lara Sint Jago wordt in haar flat aan de Goudbaard in Bergen op Zoom doodgeschoten. Verdachte is haar (ex-)vriend Onno R. (24). De twee hadden volgens bekenden een knipperlichtrelatie. De verdachte, een bekende van de politie, was een dag voortvluchtig. Hij heeft verklaard dat het schot per ongeluk viel toen het slachtoffer met zijn pistool speelde en hij het wilde afpakken. Het drama had plaats terwijl Lara’s 4-jarige zoontje uit een eerdere relatie in de flat was. 4 november: Paul Pluijmert (23) uit Dordrecht wordt na een avondje stappen met vrienden doodgestoken op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. De 36-jarige verdachte uit Breda is eerder veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten. Het motief voor de steekpartij is onduidelijk. Verdachte en slachtoffer kenden elkaar niet. Kort voor het fatale incident zou de Bredanaar op straat ook iemand anders hebben belaagd. 6 december: Naast een uitgebrande Range Rover ligt aan een dijk bij Kloosterzande het lichaam van Raouf Ben Alita (41), een bekende uit het Antwerpse drugsmilieu. Verdachte is Michel Z. (48), oud-materiaalman en talentenbegeleider van voetbalclub Feyenoord. Hij is eigenaar van een garagebedrijf in Temse, België. De politie denkt dat de geliquideerde drugscrimineel in zijn loods is doodgeschoten. De recherche gaat uit van een liquidatie in het cocaïnemilieu. 26 december: In de nacht van eerste op tweede kerstdag komt op de Kasteelstraat in Vlissingen een 28-jarige man uit die stad om het leven bij een steekpartij. In een woning in de straat wordt meteen een 22-jarige vrouw aangehouden. Na een een zoektocht met een politiehond wordt een half uur later een 17-jarige Vlissinger aangehouden. Een dag later pakt de man een derde verdachte op: een 25-jarige inwoner van Goes.

