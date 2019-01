Adjunct-directeur Deeltijd sleept Avans voor de rechter en eist 1,4 miljoen euro: ‘Ten onrechte op non-actief gezet’

De horeca blijft onstuimig groeien in Breda

7:00 BREDA - De onstuimige groei van de horeca in Breda houdt onverkort aan. Per 1 januari van dit jaar waren er in de gemeente Breda 564 horecazaken. Dat zijn er 27 meer dan een jaar geleden en 118 meer dan in 2013, het jaar waarin de groei werd ingezet. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.