ADO Den Haag neemt Van der Sande transfervrij over van NAC

met video Jezusbeeld breekt in stukken door botsing tussen twee auto’s in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Bij een botsing tussen twee auto’s is zaterdagmiddag een Jezusbeeld omvergereden. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hilsebaan en Moerdijkse Postbaan in Etten-Leur. Door de harde klap tegen het voetstuk viel het beeld op de grond en brak in meerdere stukken.