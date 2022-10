Advendo krijgt flinke opknapbeurt: ‘Dat heeft de Hoge Vucht hard nodig’

Huizenprij­zen dalen opeens hard, ook in Breda en Oosterhout

BREDA/OOSTERHOUT - De huizenprijzen in Breda zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 7,9 procent gedaald. Het landelijke percentage bedraagt 6 procent. In Oosterhout zakten de prijzen met 1,1 procent.

6 oktober