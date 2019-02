Advocaat Peter Schouten stalkt nu zelf om slachtoffers van stalking te beschermen: ‘Als het nodig is, laat ik niet los’

Ongevallen in Breda: ‘Er is geen lijn in te ontdekken’

7:00 BREDA - Na een gestage daling neemt het aantal verkeersongelukken in Breda sinds 2012 weer toe. Met name fietsers zijn de klos. Maar tegen alle verwachtingen in is nog niet een procent van die ongevallen te wijten aan het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer.