Advocaten kroongetuige eisen: hoger beroep over bezoekrecht Peter R. de Vries moet doorgaan

video Tbs dreigt voor Bredanaar die huizenblok schrik aanjaagde door gasflessen te laten exploderen

22 juli BREDA – Gedragsdeskundigen hebben voorwaardelijk tbs geadviseerd voor de Bredanaar die in november vorig jaar gasflessen liet exploderen in zijn schuurtje in de Spaarnestraat. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Breda, waar de zaak eigenlijk al inhoudelijk zou worden behandeld.