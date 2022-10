Advocaten zware criminelen willen feest OM verstoren: ‘Kraken chatberichten klopt niet’

Vervoers­ver­bod voor kippen, eieren en poep in grensregio van Wernhout tot Baarle

ZUNDERT - In een deel van de grensregio geldt een vervoersverbod voor onder andere kippen en eieren. Op een boerderij in Minderhout (gemeente Hoogstraten, België) is vogelgriep vastgesteld. Het verbod moet verspreiding voorkomen.

25 oktober