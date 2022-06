Afscheid in Zundert van twee bevlogen wethouders

De Beer was met zijn drie bestuurstermijnen de wethouder die het langst aaneengesloten in het Zundertse college zat. Vermue: ,,Zijn stempel is overal terug te vinden.” Of het nou om het verbouwde raadhuis gaat, om de randweg, Patersven of de begroting. Er zijn weinig zaken in het Zundertse waar De Beer niets mee te maken had of, met zijn grote dossierkennis, niets van wist.