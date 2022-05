Afscheid met een goed gevoel: Bart Wouters stopt als baas van Breda Jazz Festival

lintjesregen 29 koninklij­ke onderschei­din­gen in gemeente Breda

BREDA - De gemeente Breda is liefst 29 personen rijker aan wie een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. 28 van hen mogen zich sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen; één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

26 april