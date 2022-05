Aftrap Breda Jazz: spetterend en massaal

breda jazz festivalBREDA - Met onder meer de Etta James Experience (Grote Markt), The Spunyboys (Kerkplein) en B.B. & The Blues Shacks beleeft de eerste dag van Breda Jazz zijn laatste optredens. De 50e editie van het Breda Jazz Festival kende een spetterende en massaal gevierde aftrap.

Of je nu op de Grote Markt was, Kerkplein, de Veemarktstraat, de Haven of zelfs op de nieuwe locatie van het T-Huis in het Valkenberg: overal in Breda kun je donderdag over de koppen lopen. De eerste dag van het Breda Jazz Festival wordt massaal bezocht. Ook 's avonds houdt de drukte aan.

Na twee jaar zonder jazz brengt de 50ste editie van het Jazz Festival Breda weer samen. De toeloop is groot, overal. Al na de aftrap omstreeks 13.00 uur op de Grote Markt stroomt de stad al direct vol met bezoekers. Files voor de parkeergarages, de fietsenstallingen puilen uit.

De pleinen rond de podia zijn volgepakt, in de straten is het goed druk. Dat leidt soms tot opstoppingen, onder meer op de Grote Markt en aan de Haven. De sfeer blijft overal gemoedelijk, nergens lijkt de drukte tot problemen te leiden. Niet alleen de bekende plekken zoal de Grote Markt, Havermarkt, Veemarktstraat en Haven zijn druk, ook op een nieuwe locatie als BAAI komen heel wat bezoekers af.

Jubileumfeest

Op een gezellig drukke Grote Markt is rond de klok van één de 50ste editie van het Breda Jazz Festival losgebarsten. Het jubileumfeest moest twee keer worden uitgesteld, maar is tot en met zondag in heel de binnenstad te beleven.

Volledig scherm Het is druk op Kerkplein tijdens de eerste dag van Breda Jazz Festival. © Tom Hayes

In zijn openingswoord staat burgemeester Paul Depla stil bij Bart Wouters, de man die na negen jaar stopt als voorzitter van het Breda Jazz Festival: ,,Al 50 jaar gedragen door de stad. Breda is trots op het festival, trots op de organisatie en trots op Bart Wouters. Laat de zon maar schijnen, laat de jazz maar spelen, Breda is er klaar voor!”

Een jonge ‘next generation surprise band’ geeft rond half 2 het allereerste optreden van het festival. Een gezelschap van ‘jonge conservatoriumjongens’, zoals scheidend voorzitter van het Breda Jazz Festival Bart Wouters de groep omschrijft.

Abraham

En dat is geen toeval. Nu het festival Abraham ziet, wil het vooral laten zien dat jazz niet is blijven hangen in het verleden. Wouters: ,,We vinden het belangrijk om te laten zien dat jazz voortleeft in jonge generaties, en hoe!”

Na ‘de toekomst’ volgt een duik in het verleden. Een gelegenheidsband met artiesten die inmiddels heel wat festivals hebben meegemaakt. De jonge Bredase muzikant Mitchell Damen mag daarbij als vervanger achter de drums plaatsnemen.

Volledig scherm Op het Kerkplein is het dringen geblazen tijdens een optreden van The Buesbones. © Tom Hayes

Vier dagen vol jazz

Klokslag 13.00 uur trapte stadsbeiaardier Paul Maassen af met een concert vanaf het carillon van de Grote Toren.

Daarna opende voorzitter Bart Wouters het Breda Jazz Festival op het podium te midden van de Grote Markt. Het is de opmaat naar vier dagen vol jazz, in alle uithoeken van het centrum. Het complete programma vind je hier (pdf) of bekijk dagelijks de tips van de redactie.

De binnenstad van Breda telt meer jazzpodia dan tevoren. Meer dan 20 in totaal, met nieuwe locaties zoals BAAI, T-Huis en Ingenhousz die zijn opgenomen in de programmering. Dat moet ervoor zorgen dat bezoekers zich beter uitsmeren over de binnenstad.

Volledig scherm Een gelegenheidsband trapt het 50e Breda Jazz Festival af. © Joost Klaverdijk

Volledig scherm Op de Grote Markt zitten de terrassen helemaal vol. © Tom Hayes