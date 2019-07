Agenten slaan met wapenstokken nadat aanhoudingen van Bredanaren escaleren

COLUMN Een vergunning voor de partyboot in Breda. Dat kan toch wel worden gefikst?

20 juli Salar Azimi is een wonderlijke man. Volgens magazine Quote hebben hij en zijn broer Salan een vermogen van 22 miljoen euro, wat vooral vergaard is met vastgoed en een goedlopend hotel in Zeeland. Maar als je Salar overdag wil bellen, gaat dat heel moeizaam. Dan slaapt-ie.