Al 25 jaar die typische jaren zestig sound, jubileumconcert Bredase B-tones

Het repertoire van de band, bestaande uit Martin van Riel, Raymond Merkx, Bernard Sterk en Martin Zandstra, bestaat sinds jaar en dag uit die typische jaren zestig sound. Met covers van vooral the Beatles, maar ook the Stones, Kinks en veel andere andere bands uit de jaren zestig. En daarnaast ook een aantal eigen nummers.

Hoogtepunten

Hoogtepunten in het bestaan van de band waren er legio zoals een optreden in Vredenburg Utrecht op de Beatles fanclubdag, maar ook de Beatlemania concerten in de Para. Tegenwoordig doen de heren die inmiddels ook op leeftijd zijn gekomen, het een tikkeltje rustiger aan. Maar komende vrijdag gaan opnieuw alle registers los in café ‘t Ginneken. Aanvang 21 uur, toegang is gratis.