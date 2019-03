Alarm om oude cv-ketels van Bredase fabrikant Ferroli: 'Mogelijk levensgevaarlijk’

Spookrij­der (24) laat auto van familielid crashen tijdens vlucht voor politie in Breda

11:44 BREDA - Een 24-jarige automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Breda voor een gevaarlijke verkeerssituatie gezorgd. De man reed in tegengestelde richting over de Monseigneur Leijtenstraat en botste bijna frontaal op een politieauto. Na een korte achtervolging kon de wegpiraat worden aangehouden.