Alarm over duizenden plastic korrels in Bredaas water, mogelijk sprake van milieudelict

Lees terug BBB verplet­tert ook in Brabant de concurren­tie, CDA en Forum krijgen klappen

De BoerBurgerBeweging (BBB) is de grote winnaar van de verkiezingen in Brabant. Volgens de exitpoll van Ipsos, in dienst van de NOS, krijgt de nieuwkomer in Brabant 19,5 procent van de stemmen. Ook in Overijssel en Noord-Holland boekt de boerenpartij enorme terreinwinst.