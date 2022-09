Alle beetjes helpen, maar een pot huismerk pindakaas?

Bredanaar cel in na doodrijden vrouw (23): stoplicht stond 13 seconden op rood, maar hij reed door

BREDA - Een man uit Breda die een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, is veroordeeld tot zes maanden cel. Ook mag hij in elk geval één jaar niet meer autorijden. ,,Er is onherstelbaar leed toegebracht”, stelt de rechtbank.

15 september