Alphen-Chaam zoekt nieuwe burgemeester: 21 sollicitanten melden zich

Laadpalen rukken op in Breda en Oosterhout, maar het zijn er nog niet genoeg

BREDA/OOSTERHOUT - In Breda en Oosterhout is het aantal laadpunten voor elektrische auto’s in een anderhalf jaar tijd flink gestegen. Op elke 10.000 inwoners zijn dat er nu 74 in Breda en 68 in Oosterhout. Dat lijkt aardig wat, maar het is volgens beide gemeenten nog lang niet voldoende.

21 juli