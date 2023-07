Als filmsterren nemen kids afscheid van basisschool, maar huilen? ‘Ik ben toch geen kleuter?’

BREDA - Geen eindmusical voor deze basisschool in Breda. De leerlingen van De Spreekhoorn mochten namelijk een heuse speelfilm maken als laatste schoolproject. Ze nemen dan ook afscheid in stijl: als ware filmsterren arriveren ze per limo op hun afscheidsavond.