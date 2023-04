‘Als je moet kiezen tussen het eierenwerpen of de woonboulevard, dan kies je toch eieren voor je geld?’

Rechtbank streng voor notoire drankrij­der die tegen boom knalde bij Dorst

BREDA – De rechtbank in Breda heeft een 31-jarige Bredanaar een zwaardere straf opgelegd dan was geëist. De man is al vaker betrapt op rijden onder invloed. Op 10 maart vorig jaar knalde hij daardoor tegen een boom, waardoor een vriend van hem zijn bekken brak.