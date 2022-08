Als René niet vliegert bouwt hij ze zelf, hele winters lang

Vliegerliefhebbers uit Rijsbergen en omstreken stoppen in deze periode veel tijd in in het organiseren van de Rijsbergse Vliegerdagen, zo ook voorzitter René Baremans. Maar in de winter, als het vliegeren op vliegerfeesten op een laag pitje staat, bouwt hij samen met zijn team aan zijn eigen vliegers. Dat kan om simpelere modellen gaan, maar ook over enorme poppen die in de lucht zweven.