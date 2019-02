Alwéér tientallen kilo's cocaïne gevonden bij bedrijf in regio Breda: man (36) in Den Bosch opgepakt, straatwaarde 2,5 miljoen euro

Hoe een 'eenzame' gamer stiekem megage­liefd was, Bredase overrom­pelt ouders op uitvaart

12:53 BREDA - Een eenzaam leven zonder vrienden of sociale contacten. Dat is wat de Noorse ouders Robert en Trude jarenlang dachten over hun zoon Mats. Maar toen hij op 25-jarige leeftijd kwam te overlijden, ontdekten ze dat honderden mensen over heel Europa hun zoon een held en een icoon vonden. Zo ook Lisette Roovers uit Breda, die zelfs naar Noorwegen afreisde om zijn begrafenis bij te wonen. ,,Het was een schok toen Mats stierf.”