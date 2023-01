Amphia stop met afspraakbrieven per post

Verbaasd

Als er geen e-mailadres bekend is, blijft de afspraakbrief ook nog per post worden verstuurd. Patiënten kunnen in MijnAmphia kijken of hun e-mailadres correct genoteerd staat en eventueel aanpassen. Daar (of in het ziekenhuis zelf) kunnen ze ook kenbaar maken als ze hun afspraken graag per post willen blijven krijgen.