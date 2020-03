Amphia verplaatst eerste 5 coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant

BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda vervoert vanmiddag de eerste 5 coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant. In ambulances worden ze verhuisd naar ziekenhuizen in Rotterdam en Ede-Wageningen.

Het Bredase ziekenhuis verwacht dat de toestroom van patiënten die besmet zijn met het coronavirus de komende tijd alleen maar toeneemt. Om genoeg bedden vrij te hebben op de intensive care worden patiënten verdeeld over ziekenhuizen elders in het land, die de coronadruk vooralsnog minder voelen. Momenteel zijn 16 van de 30 bedden op de intensive care in het Amphia bezet door coronapatiënten.

,,We vervoeren niet alleen de zware of juist enkel de minder zware gevallen’’, zegt Bas Gerritse. Hij is normaliter cardio anesthesioloog bij het Amphia, maar begeleidt nu het patiëntenvervoer. In het verleden was hij trauma-arts op de heli. ,,We houden hier op de ic een goede mix, zodat de behandelingen ook voor ons behapbaar blijven.’’

Het is de eerste keer dat het Amphia coronapatiënten vervoerd naar andere ziekenhuizen. Dat is nodig, zegt Gerritse. Eerder werd de 16-jarige Sheraz uit Breda al opgenomen in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, maar hij was niet opgenomen in het Amphia.

,,Gezien de te verwachten toename. Coronapatiënten hebben meer zuurstof nodig dan andere patiënten. We hebben daarom volle zuurstoftanks nodig in de ambulances.’’