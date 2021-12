Amphia weigert gratis kerststukjes omdat er een naamkaartje bij zit, Annemiek was er wekenlang mee bezig

Stations­kwar­tier Breda vertelt waar de pijn zit: ‘Na 50 jaar durft ze niemand meer aan te spreken’

BREDA - In het Stationskwartier in Breda groeit het gevoel van onveiligheid. Vooral brutale harddrugsdealers en onberekenbare mensen met verward gedrag zorgen voor ongemak. Dat er iets aan de hand is, dringt nu ook door tot het stadsbestuur. ‘Dit heeft impact.’

