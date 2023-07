André (1964-2009) en Adrie Brouwers (1963-2020), broederliefde voor bergwandelingen

In Liefdevolle HerinneringPRINSENBEEK - De bergschoenen van André Brouwers worden een jaar na zijn overlijden geplaatst op de top van de Rosskarscharte. Bijna 13 jaar later worden de bergschoenen van z’n broer Adrie een stukje lager op dezelfde bergtop geplaatst. ,,Ze zijn weer samen.”

De familie Brouwers uit Standdaarbuiten was een warm, katholiek gezin, een huis vol gezelligheid. ,,Vader en moeder kregen eerst vier dochters, gevolgd door vier zoons”, vertelt dochter Willemien. ,,De onderlinge band was goed. De eerste zoon werd slechts twee jaar.” De dan oudste zoon Adrie ging naar de hogere landbouwschool en werkte op een boomkwekerij. Later werkte hij als operator bij Tetrapak in Moerdijk.

,,De vrijgezelle Adrie was een levensgenieter, een buitenmens met grote belangstelling voor bomen, die hield van wandelingen en een voorliefde had voor geocaching (zoektocht naar voorwerpen via gps, red.)”, vervolgt Willemien.

De één jaar jongere André genoot ook van het leven, fietste bij RTC Prinsenbeek, wandelde onder andere graag in de Oostenrijkse Alpen. Na zijn mts-diploma ging hij aan de slag bij GE Plastics (nu Sabic) in Bergen op Zoom en werkte zich op tot technisch manager. ,,We hebben elkaar leren kennen in De Stee, de kroeg in Prinsenbeek”, vertelt zijn vrouw Anja. ,,Ikzelf woonde in Prinsenbeek en hij kwam met een groepje vrienden. We kregen jong verkering; hij was 19 en ik 21 jaar.”

Ingeschreven voor nieuwbouwproject

Na hun huwelijk werd het jonge gezin uitgebreid met de dochters Corola en Marloes. ,,We stonden ingeschreven voor een nieuwbouwproject en tijdens de bouw ontmoetten we onze nieuwe buren; Carlo en Astrid Foesenek”, zegt Anja. Er was direct een klik. ,,André en ik hielden allebei van wandelen en zo ontstond tijdens een gezamenlijke vakantie in Oostenrijk het idee om de bergen in te gaan”, zegt Carlo.

We gingen twee nachten de bergen in en werden razend enthousi­ast. Dit doen we nog eens, maar dan een week Carlo Foesenek, vriend van André en Adrie

,,We gingen twee nachten de bergen in en werden razend enthousiast”, vervolgt Carlo. ,,Dit doen we nog eens, maar dan een week.” Ze zijn zo’n vier keer geweest met Carlo’s zwager Jack, Adrie en zijn vriend Gerward erbij. Plots stopte dit avontuur toen de 44-jarige André op 4 april 2009 na een kort ziekbed overleed.

Geëmotioneerd maar blij

Op 23 september 2010 rond 10.00 uur arriveerden de vier wandelkameraden van André na een tocht door de sneeuw op de top van zijn geliefde Rosskarscharte. ,,Daar plaatsen we zijn wandelschoenen”, vertelt Carlo. ,,Tussen de vallende sneeuwvlokken dronken we een ijskoude Jägermeister. De schoenen achterlatend liepen we geëmotioneerd, maar blij naar beneden.”

Het was mijn droom om samen met papa naar boven te gaan Marloes Brouwers

Ook Marloes is een enthousiast wandelaarster, die graag met haar vader meeging. ,,Op 7 juli 2016 ging ik mee naar boven met Adrie, Jack, Carlo en mijn toenmalige vriend Martijn. Er lag minder sneeuw. Het was mijn droom om samen met papa naar boven te gaan”, vertelt ze. Bij het zien van de schoenen klinkt een emotioneel ‘ze staan er nog’ uit de mond van Adrie. De gele bloemetjes decoreerden de enigszins omhoog gekrulde schoenen.

,,Adrie had een goede conditie, maar ook z’n eigenaardigheden”, zegt Carlo. ,,Hij raakte achterop vanwege een zware rugzak. We besloten de inhoud te verdelen over de anderen: liters vruchtensap in plaats van water, twee spijkerbroeken en twee dikke leesboeken. Geen light travel.” Willemien: ,,Adrie was verzot op lezen.”

Door verdriet overmand

Maar Adrie kreeg onduidelijke lichamelijke klachten en ook hij overleed na een ziekbed op 10 april 2020 op 57-jarige leeftijd. ,,We gaan de schoenen van Adrie bij André zetten waren mijn eerste gedachten”, zegt Carlo. Door verdriet overmand vanwege het verlies van zijn beide broers overleed jongste broer Bert, 57 jaar, in februari 2023. Hij was geen wandelaar, maar de band was niet minder sterk.

Bereikbaar via geocaching

Op 9 juni kwamen Carlo, Marloes, Willemien en diens zoon Stefan, Jack en zijn zoon Billy aan bij de Zittauerhütte aan de voet van de Rosskopf. Er lag te veel sneeuw, het was niet mogelijk om op een veilige manier bij de schoenen van André te komen. Daarom werd een mooie plek gezocht bij de hut voor de schoenen van Adrie. De plek is bereikbaar via geocaching. ,,Ter nagedachtenis aan de broers hebben we drie kaarsjes gebrand. Ze zijn weer samen.”, besluit Willemien.

