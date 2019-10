André Trompers hoofdredacteur BN DeStem

BN DeStem Rollend naar binnen, lopend naar buiten

10:06 MEERSEL-DREEF - Je gaat met een rolstoel naar binnen en gaat terug naar buiten zonder. Hoe kan dat? Een rolstoel bleef 12 oktober achter in Koffiehuis Martens in Meersel-Dreef. Zou de eigenaar spontaan weer kunnen lopen door de koffie van Koffiehuis Martens? Is er een wonder gebeurd in het Koffiehuis?