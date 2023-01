Anouk, Maan, Clouseau en Suzan en Freek op Breda Live

Vorige week werden headliners Scooter en Hardwell van Breda Live al bekend gemaakt, vandaag maakt het zomerfestival op het Chasséfestival de rest van het programma gepubliceerd. Op vrijdag 7 juli treden naast Scooter ook Anouk, Suzan en Freek, Jaap Reesema en SERA op. De tweede en laatste dag wordt naast Hardwell opgeluisterd door The Dirty Daddies, Mart Hoogkamer, Clouseau, Maan en Dion Cooper. De presentatie is op beide dagen in handen van cabaretier Guido Weijers.

Programmeur Dirk Malschaert van organisator BOD Events vindt het moeilijk om te zeggen op welke artiest hij het meest trots is. ,,Met sommige artiesten ben je soms wel wat langer bezig. Anouk treedt niet vaak op, dus daar heb ik wel veel tijd in geïnvesteerd.”

Ook met Clouseau is hij al een aantal jaar bezig. De Vlaamse band die met gemak het Antwerpse Sportpaleis uitverkoopt, is in Nederland weliswaar iets minder groot. ,,Maar als je die Spotify-lijst luistert, dan ken je stiekem toch heel veel”, zegt Malschaert. ,,Ik ben al meerdere jaren bezig, en het kwam steeds niet goed uit voor hun, of we kwamen er samen niet uit. Ik ben heel blij dat het nu eindelijk is gelukt.”

Malschaert is tevreden over de line-up van dit jaar. ,,Je wil voor Breda Live een mix voor verschillende leeftijden: van Maan tot Clouseau. En je wil enerzijds het feest hebben van Scooter, maar anderzijds ook de rock van Anouk en de pop van Suzan en Freek.” De kaartverkoop van Breda Live begint op 28 januari om 9 uur voor mensen die zich vooraf aanmelden op bredalive.nl. Een uur later begint de reguliere kaartvekroop