Anti-coronaprikken voor bewoners Willaert en Rijserf

ZUNDERT - Zorgverlener Avoord vaccineert vanaf maandag oudere bewoners van De Willaert in Zundert en van het Rijserf in Rijsbergen tegen het coronavirus.

Niet alle bewoners van de woonzorgcentra komen in aanmerking. De inenting is vooralsnog alleen beschikbaar voor ouderen die langdurige zorg krijgen van Avoord en die bovendien medische bijstand krijgen van de specialist ouderengeneeskunde.

Ruim 100 bewoners

,,In De Willaert gaat het om 81 bewoners”, zegt woordvoerder Dennis Roos van Avoord. ,,In het Rijsberg komen nog eens 24 bewoners in aanmerking voor vaccinatie.”

Zij moeten wel vooraf hebben aangegeven dat ze de inenting willen hebben. ,,Bij ouderen die niet goed in staat zijn zelf zo’n keuze te maken, hebben we hun naasten gevraagd de keuze voor al dan niet vaccineren te maken.”

Gediplomeerde prikkers

Avoord verwacht maandag het vaccin BioTech/Pfizer binnen te krijgen. ,,We kunnen dan onmiddellijk beginnen met het inenten”, zegt Roos. Niet alleen staan de koelkasten al klaar en worden deze week ook nog eens extra diepvriezen geleverd, ook heeft Avoord inmiddels al teams samengesteld met gediplomeerde prikkers.

Binnen drie dagen wordt iedereen die ervoor in aanmerking komt en wil gevaccineerd, vertelt Roos. ,,Drie weken later volgt de tweede prik.” Daarna: ,,Blijven we, om te voorkomen dat niet-gevaccineerde mensen besmet raken, de coronamaatregels handhaven.”

Overigens is de eerdere uitbraak van corona in twee Willaert-woongroepen in Zundert voorbij. ,,Gelukkig maar. Bezoek is daar weer welkom.”