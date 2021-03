Anton (30) is proefkonijn voor nieuw coronavaccin: ‘Je doet het om te helpen, maar ook een beetje om het geld’

De Bre­da-trui van Rutte: toeval of verkiezing­struc­je?

8 maart DEN HAAG/BREDA - Daar was ie weer. De hoody die Rutte in mei vorig jaar kreeg van partijgenoot Klaas Dijkhoff, met daarop de slogan ‘BredaSamenSterk’. Gedragen door een fietsende premier, die zaterdag op weg was naar weer een Catshuisoverleg. Toeval, of een verkiezingstrucje? Want uitgerekend afgelopen week voerde de Bredase horeca een landelijke horeca-actie aan.