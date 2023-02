Astrid strijdt tegen vooroordelen Yoga: 'Het is echt niet zo zweverig'

Samen met haar cursisten onderzoekt Astrid hoe yoga hun lichamelijke blokkades kan opheffen. “Laatst vertelde een klant mij dat hij al een uur niet aan zijn bureauwerk had gedacht. Dan gaat het de goede kant op”, zegt ze enthousiast. “De stress van het kantoorleven slaat op het lichaam en dankzij de yoga kun je die letterlijk loslaten.”

Moeilijke fase

Voordat ze yogacoach werd, werkte Astrid zelf ook op kantoor. De Bredase volgde in die tijd al yogalessen, maar dankzij een moeilijke periode werd de interesse in Yoga serieuzer. “Mijn vader overleed en mijn relatie ging uit”, zegt Astrid. “Yoga leerde me nauwkeurig benoemen wat ik voelde. Dan kun je er echt mee aan de slag en kom je snel tot rust.”

Op de operatietafel

Na het volgen van een opleiding begon Astrid yogales te geven op een sportclub. De lessen liepen goed, maar Astrid bleef het gevoel houden dat er iets niet klopte in haar eigen lijf. “In 2020 ontdekte een arts dat mijn luchtpijp voor 90 procent dicht zat”, zegt ze. Gelukkig wist ik dankzij yoga-oefeningen hoe ik mezelf tot rust kon brengen en goed kon ademen. Dat heeft mij echt gered.” Uiteindelijk werd Astrid geopereerd aan haar luchtpijp.

Een nieuw begin

Na de operatie nam de Bredase de tijd om tot rust te komen. “Ik dacht bij mezelf: ga ik serieus nog voor een baas werken, of ga ik iets doen wat ik echt belangrijk vind?” Astrid hakte de knoop door en begon als zelfstandig yogacoach. Met succes. “Voor veel mensen is een groepsles toch te spannend”, legt Astrid uit.



Doordat zij 1-op-1-sessies aanbiedt, durven mensen yoga een eerlijke kans te geven. “Er is in mijn training geen plaats voor schaamte of groepsdruk, want we doen wat jíj kan”, vertelt Astrid. “Ik wil mijn klanten een zetje in de goede richting geven. Ook voor hen kan de yoga een nieuw begin zijn”

Geen heilig boontje

Een ander vooroordeel over yoga is dat de beoefenaars gezondheidsfreaks zijn. “Ik ben juist dol op de kroeg ingaan”, lacht Astrid. Volgens de Bredase draait alles om het vinden van de juiste balans. “Een biertje of wijntje kan best op zijn tijd”, meent Astrid. “Wanneer mensen weten dat ik geen heilig boontje ben, haalt dat misschien ook nog een drempeltje weg om mijn yogalessen te volgen”, voegt ze vrolijk toe.

De Bredase Haven

Als bourgondisch type zoekt Astrid graag de Bredase Haven op om te ontspannen. “Alles loopt daar door elkaar in die kleine cafés. Jongen en oud voelt zich met elkaar verbonden”, zegt Astrid. Met die woorden is de Bredase terug bij de kern van yoga. “Voor mij is yoga verbinding, met jezelf, maar zeker ook met alles om je heen.”

Wil je een afspraak maken met Astrid? Ga voor meer info en haar contactgegevens naar be-light-full.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!