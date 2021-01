Attje Kuiken ontdaan na vertrek Asscher

“Ik ben ontdaan”, zegt Attje Kuiken. “Ik respecteer zijn besluit maar ik vind het heel jammer dat het op deze manier heeft moeten lopen.” Het Kamerlid zat zelf ook in de Kamercommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Asscher besloot onder meer naar aanleiding van het rapport van die commissie om terug te treden, maar dat was niet de enige bedoeling van het harde toeslagenrapport, aldus Kuiken. In politiek Den Haag lijkt de jacht op een “hoofdschuldige” geopend, terwijl het rapport volgens haar veel breder was.

“Ik hoop wel dat er nu ruimte ontstaat om daadwerkelijk ook over het rapport zelf te spreken en dat er oplossingen komen”, voegt Kuiken toe. “Het kabinet is nu een maand aan het overleggen, we hebben nog steeds een reactie gezien, en ik denk dat het daar hoog tijd voor is. Dat zouden alle ouders verdienen, in plaats van dat het gaat over wie er wel of niet opstapt.” Bovendien is Asscher volgens haar niet de “hoofdverantwoordelijke in datgene wat er nu gebeurt”.

Tranen

“Ik denk dat Lodewijk in het belang van de partij de beslissing heeft genomen, en daar heb ik veel respect voor”, zegt een tot tranen geroerde Henk Nijboer. “Ik moet even bijkomen van de klap”, zegt vicefractievoorzitter Lilianne Ploumen. De meeste fractieleden zeggen donderdagochtend vroeg op de hoogte te zijn gesteld van het besluit van Asscher. Er was discussie in de partij over de positie van de fractievoorzitter, maar de fractie hoopte dat hij toch zou doorgaan.

De fractieleden ondertekenden ook een motie van steun voor Asscher in de aanloop naar het verkiezingscongres dat dit weekeinde zou plaatsvinden. Volgens Ploumen verdient Asscher respect omdat hij “iemand is die bereid is zelf onderzoek te doen naar wat er is fout gegaan, wat is mijn rol geweest en wat kan ik doen om het beter te maken”.

Op de vraag wie Asscher moet opvolgen willen de PvdA’ers nog niet vooruitlopen. Ploumen wil ook nog niet zeggen of ze eventueel beschikbaar is als nieuwe lijsttrekker van de partij. “Ik ga nu eerst met de fractie overleggen.”