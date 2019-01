Auto belandt op zijkant bij botsing in Zundert

Man (32) uit Et­ten-Leur met harddrugs op achter het stuur betrapt in Breda

9:55 BREDA - Een 32-jarige man uit Etten-Leur is donderdagavond betrapt met harddrugs op achter het stuur. Ook werd er in zijn auto meerdere soorten drugs en vuurwerk aangetroffen. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.