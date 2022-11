Auto crasht bij politie-achtervolging en vliegt in brand in Breda

Jongeren­wer­ker claimt schade voor verdachtma­king door burgemees­ter, maar krijgt zelfs geen ‘sorry’

BREDA – Waarom zegt de burgemeester van Breda geen sorry, voor een onterecht gebiedsverbod dat het leven van de jongerenwerker Hassan Lammou in 2020 voorgoed veranderde. De jurist van de gemeente Breda had vrijdag óók na drie pogingen van de bestuursrechter geen antwoord op die vraag. ,,Ik zou het niet weten.”

