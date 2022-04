Auto flink beschadigd na botsing tegen boom in Breda

Avans-kat Luta onver­wachts overleden in Breda, studenten en medewer­kers nemen afscheid

BREDA - De kat die bijna dagelijks op het terrein van de Avans Hogeschool in Breda was, is dinsdagmiddag overleden. Dat laat de school weten in een bericht. In de afgelopen vijf jaar werd Avans-kat Luta omarmd door studenten en medewerkers van de school aan de Hogeschoollaan.

20 april