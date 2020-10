Auto gevonden in water bij Markkade in Breda: ‘Mogelijk van vermiste Nadir Faassen’

Neemt Breda afscheid van de kale parkeer­vlak­te die het Chasséveld is? ‘Je moet af en toe wat verder kijken’

2 oktober BREDA - Het Chasséveld in het centrum van Breda is een kale, winderige vlakte. Een gigantische parkeerplaats, behalve op dagen dat er een kermis staat of wanneer er een evenement als 538 Koningsdag wordt gehouden. Het immense plein ligt er al jaren zo bij. De vraag is: wil Breda dat het Chasséveld er over twintig jaar nog steeds zo bij ligt?