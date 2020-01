Auto in vlammen op aan Hertogensingel in Oss

Fietsers hoorden man (89) in de verte schreeuwen in Bredaas kanaal: 'Zonder jullie ging hij zeker kopje onder’

18:07 BREDA - Het drietal dat deze zomer een 89-jarige man van de verdrinkingsdood redde is donderdagmiddag gehuldigd door burgemeester Paul Depla in het stadhuis. De man belandde met zijn scootmobiel in het diepe water en verkeerde in levensgevaar omdat hij zelfstandig niet meer uit het water kon komen. Het had ‘totaal anders kunnen aflopen’ als drie fietsers hem in de verte niet hadden horen schreeuwen.