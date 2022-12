Auto knalt op vrachtwagen op de A16, bestuurder reed onder invloed en zonder rijbewijs

Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan foto’s van de auto is te zien dat de botsing hard was. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en het motorblok, de laadklep van de vrachtwagen en andere brokstukken kwamen op de weg terecht.

Onder invloed en geen rijbewijs

Volgens de politie zat een 20-jarige man achter het stuur van de auto waarvan zijn woonplaats nog onbekend is. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar later een blaas- en speekseltest is afgenomen. Hieruit bleek de 20-jarige onder invloed te zijn van alcohol en drugs of medicijnen. Wat hij precies heeft gebruikt is nog niet bekend.